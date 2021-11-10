Zeytinburnu'nda bir iş yeri alevlere teslim oldu

Yangın Demirciler Sitesi 9. Cadde'de saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, otomobil kaporta boyacısı olarak kullanılan iş yerinin bacasında biriken kalıntılardan dolayı yanma meydana geldi. Bacadan çıkan alevlerin tiner varillerine sıçramasıyla yangın tüm iş yerine yayıldı. Site esnafı alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı iş yerinin etrafını güvenlik şeritleriyle kapattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

“Yangın tüpleriyle müdahale ettik”

Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışan esnaf Faruk Cengiz, “Arkadaşlar içeride çalışıyordu. Dükkan alev aldı. Yangın tüplerini aldık geldik ama buradan müdahale edemedik. İçeride tinerler, boyalar vardı. Onlar alev alınca mecburen biz de geri çekilmek zorunda kaldık. Boyahane olarak kullanılıyordu. Biz yangın tüpleriyle müdahale ettik. Yeterince malzeme olmadığı için idare edemedik” dedi.

“Yaralanma yok, sermayemiz gitti”

Yanan iş yerinin ortağı Burak Örtücü, “Boya fırının içeride bacası var. Bacası herhalde kurum yapmış. Normalde her ay bakımını yaptırıyoruz. Biz de anlamadık. Kurumlar alev aldı. Kurumlardan arkada bulunan büyük yağ variline sıçradı. Mazot varilinde sonra tiner varili var. Onlara da sıçradı. Biz de köpüğü sıkınca daha çok alevlendi. Önüne geçemedik. Ortalık baya duman altı oldu. Yaralanma yok, sermayemiz gitti” diye konuştu.

Caner Sönmez - Fırat Sever