İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytinburnu'nda cinayet anı kamerada

Zeytinburnu'nda cinayet anı kamerada
Zeytinburnu'nda cinayet anı kamerada

Zeytinburnu’nda bir şahsın bir gece önce restoranda tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu’nda cinayet anı kamerada - Tıkla İzle

Zeytinburnu'nda bu sabah yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda dün bir birahanede birlikte içki içen Ruhi P. ve Levent Taş tartışarak kavga etti. Bu sabah silahını alan Levent Taş, Ruhi P.'nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta bulunan evine geldi. Ruhi P.'ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P., apartmanın önüne indi. İddiaya göre burada tekrar tartışan taraflardan Levent T., Ruhi P.'ye silahla ateş etti ancak isabet ettiremedi.Bıçağını çıkartan Ruhi P. ise Levent T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili apartmanın önünde tartışıyor. Bu sırada Ruhi P., Levent Taş'ın ateş etmesiyle arabanın arkasına doğru kaçmaya çalışıyor. Bir süre sonra cebindeki bıçağı çıkartan Ruhi P., üzerine gelen arkadaşını defalarca bıçaklıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.