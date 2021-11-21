Zeytinburnu'nda çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti

Olay, Zeytinburnu'nda Seyitnizam Mithatpaşa tramvay durağının yakınındaki bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde torbalar ve sırtında çantası olan bir kadın eczaneye girmek üzereyken arkasından yaklaşan çocuk, kadının dalgınlığından faydalanarak sırtındaki çantasını açıp kurcalamaya başladı.

Kadının çantasını kurcalayarak kadınla birlikte eczaneye giren hırsız, çantanın içindeki cüzdanı çaldı. Daha sonra raflardaki ürünleri inceliyormuş gibi yapan hırsız, iş yerinden çaldığı ürünle dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Çantası açılıp içindeki eşyaları çalınan kadın ise olaydan habersiz telefonuyla ilgilendi. Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin kamerasına yansırken, etraftaki onca insandan çekinmeyen çocuğun soğukkanlılığı ise pes dedirtti.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren çocuğun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Selim Bayraktar



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