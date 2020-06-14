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Zeytinburnu'nda dehşet anı böyle görüntülendi

Zeytinburnu'nda dehşet anı böyle görüntülendi
Zeytinburnu'nda dehşet anı böyle görüntülendi

Zeytinburnu’nda bir lokantada tüpteki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Patlamanın şiddeti ile bir anda alev topunun çıktığı ve park halinde olan minibüsü sarstığı görülüyor.

Zeytinburnu’nda dehşet anı böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Olay, saat 13.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 44/1. Sokak üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada kullanılan sanayi tipi tüpte gaz sıkışması sonucu gerçekleşen patlamanın etkisiyle iki katlı binanın alt katındaki lokantada büyük çapta maddi hasar oluştu. Patlama sonrası iş yerinde çalışan ve Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir anda alev topunun çıktığı ve park halinde olan bir minibüsün sarsıldığı görülüyor.

Selim Bayraktar
 

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