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Zeytinburnu'nda demirli olan gemi fırtına nedeniyle karaya oturdu

Zeytinburnu'nda demirli olan gemi fırtına nedeniyle karaya oturdu
Zeytinburnu'nda demirli olan gemi fırtına nedeniyle karaya oturdu

Zeytinburnu açıklarında demirli olan Comoros bayraklı ‘Streamlıne’ isimli genel kargo gemisi, sürüklenerek karaya oturdu. İçinde 2 personel bulunduğu öğrenilen gemi, havadan görüntülendi.

Zeytinburnu’nda demirli olan gemi fırtına nedeniyle karaya oturdu - Tıkla İzle

Zeytinburnu açıklarında uzun süredir hacizden dolayı demirde olan gemi, şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu.

Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı ‘Streamlıne' isimli genel kargo gemisinde 2 personel bulunduğu öğrenildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı ekipleri ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Karaya oturan gemiyi kurtarmak için ekipler bölgede
 

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Ahırkapı bölgesinde karaya oturan gemiyi kurtarmak üzere olay yerine 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ve çevre ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı “STREAMLİNE” isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir.”

Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu - Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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