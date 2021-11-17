Zeytinburnu'nda genç kadın sokak ortasında darp edildi

Olay, geçtiğimiz akşam Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşlarındaki kız çocuğunun elinden tutan genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkekle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.

Öfkeli adam, “Şeytan senin kolunun altına girmiş” diyerek genç kadını darp etti. Ölüm tehditleri savuran adam, genç kadının yüzüne tükürdü. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken adam ve darp ettiği eşi tartışarak yürümeye devam etti.

Caner Sönmez - Selim Bayraktar

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