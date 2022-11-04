Zeytinburnu'nda İETT Blokları'nın temeli atıldı

2010 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları başlayan ancak bir türlü anlaşmaya varılamayan İETT Blokları için önemli bir adım atıldı. Zeytinburnu Belediyesi, İETT Blokları'nda plan sorununu çözerek hak sahipleri ile özel sektör arasında anlaşmayı sağladı. 252 hak sahibi ve özel sektör arasındaki 15 yıllık sorun çözüldü. Bu çerçevede Merkezefendi Alya Konakları'nın temeli atıldı. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından butona basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

“Zeytinburnu'nda bütün evlerin depreme dayanıklı olmasını istiyoruz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, anlamlı bir güne tanıklık ettiklerini ifade ederek, “Netice itibariyle biz bütün Zeytinburnu'nda bütün evlerin depreme dayanıklı ve dönüşmesini arzu ediyoruz. Buranın avantajı şuydu. Komşu parselle planı eksikti. Temsilcilere dedim ki sizi komşu parsele eşitleyeceğiz. O da sizin meselenizi çözecek. Hakikaten burada bir kez daha minnetle şükranla anmak istediğim bir isim daha var. O da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum. Kendisine arz ettim. 2019 yılında kendisi Zeytinburnu'na defalarca geldi dönüşüm konusu önemli bir konuydu. Kendisine anlattım seçimden önce imar planını yaptı gönderdi. Net ve brüt meselesinden kaynaklanan yanlış anlaşılmayla düzeltmesi seçimden sonraya kaldı. Sonrasında İETT Blokları malikleri komşularımız inandılar. Yüksel ve Süleyman abi tüm blok temsilcileriyle güzel bir mücadele yürüttüler. Yatırımcı arkadaşımızı buldular. Bu süreçte o zaman kentsel dönüşüm müdürüydü. Şimdiki Başkan Yardımcımız İdris Atabay, kentsel dönüşüm müdürlüğümüzü yapan İdris Şen'in çok büyük emek ve katkıları olmuştur çok teşekkür ediyorum. Uzun sürdü komşularımızın bir çoğuyla haberleşiyoruz, onlar çok uzun zamandır burada oturuyorlardı. Evleri konutları riskli konut sürecine tabi olduğu için şu an başka ilçelerde yaşıyorlar. Ama bugün mutlu sonun en önemli ayağındayız, temel atma törenindeyiz. Güle oynaya teslim töreninde bir arada olmayı, huzur içinde tamamlamayı Allah nasip etsin” dedi.

“İnandık mücadele ettik”

Hak sahiplerinden yönetici Yüksel Sönmez, mutlu olduklarını söyleyerek, “Bizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6306 kanun çerçevesinde kat karşılığı sözleşme yapmamız için bize kat malikleri 252 adet daire 10 yönetici arkadaşıma yetki verdi, bu yetki çok ağır. Bu yetkiyi yüklenmek yanlış yapmamak, blok sahibi arkadaşlarımın ceplerinden 1 kuruş çıkartmadan bu işi yapmak; bu nasıl olacak, olacak. Arkadaşlarım gece gündüz çalıştı. Sonunda başardık. Arkadaşlarım yoruldu. İnanılmaz bir sevdayla bu işi yaptılar. Bizim sorunumuzu çözen en önemli kişi 1.9 emsali almakla tıkanmış emsal sorunumuzu çözen Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'dur” dedi.

Armağan Yılmaz



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