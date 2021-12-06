İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zeytinburnu'nda silahların konuştuğu kovalamaca kamerada: 2 yaralı

Zeytinburnu'nda silahların konuştuğu kovalamaca kamerada: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda silahların konuştuğu kovalamaca kamerada: 2 yaralı

Zeytinburnu’nda aralarında husumet olan 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Zeytinburnu’nda silahların konuştuğu kovalamaca kamerada: 2 yaralı - Tıkla İzle

Tartıştığı şahsı vuran zanlının kaçarken etrafa rasgele ateş açmasıyla yoldan geçen bir kişi daha yaralandı. Silahlı saldırı kameralara yansırken olayda ateş eden 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

Olay, 29 Haziran 2021 tarihinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen ilgiye göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Gökhan Y, ile İsmail Ş., karşılaştığı sokakta tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışmada İsmail .Ş., çıkardığı silahla Gökhan Y.'yi bacağından vurup kaçtı. Bunun üzerine kanlar içinde yere yığılan Gökhan Y.'nin kardeşi Hakan Y., ve arkadaşları kaçan İsmail Ş.'yi kovalamaya başladı.

“Rastgele ateş yoldan geçen birine isabet etti”

Silahların konuştuğu kovalamacadaki Hakan Y.'nin açtığı rasgele ateş sonucu, olayla ilgisi olmayan Suriye uyruklu bir kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı.

“Yakalanan 2 zanlı tutuklandı”

Gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre sonra iki şüpheli İsmail Ş., ile Hakan Y., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Medeni Topaloğlu
 

İLGİLİ HABER
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
İLGİLİ HABER
Tanımadığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı Tanımadığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
İLGİLİ HABER
Silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü Silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.