Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Yangın saat 05.30'da Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 74/2 Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan ütü paketleme deposunda çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı depoda çıkan yangın dumanı binanın tüm katlarına sirayet etti. Yangının çıktığının farkına varan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa süre içinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 8 kişi tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangının çıktığı binada kalan 8 apartman sakinini güvenlik tedbiri nedeniyle tahliye etti. Yangından tahliye edilen apartman sakinlerinden genç bir kızın ise kan değerleri ölçüldü. Kurtarılan vatandaşların korku ve panik anları kameralara yansıdı.



Davut Has - Mehmet Furkan Doğan

