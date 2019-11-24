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Zeytinlikte yangın

Zeytinlikte yangın
Zeytinlikte yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın zarara neden oldu.

Zeytinlikte yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesi'nde bulunan zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri yangını, rüzgarın etkisiyle evlerin ve yüksek gerilim hatlarının bulunduğu alana ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangında 100 dönüm alanda bulunan zeytinlikler tahrip oldu.

Mahsulü yanan Fevzi Doğru, "Zeytinin daha yarısını toplamadık hepsi gitti hem bizim hem komşularımızın 100 dönüm kadar zeytinliğimiz yok oldu. Mağdur durumdayız" dedi.

Alican Gümüş

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