Zeytinyağı alırken meyve kokusuna dikkat edin

Zeytinyağının hava ile temasının önlenmesi gerektiğini ifade eden Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytinyağını tüketiciler iki tipte alabiliyorlar. Bir tanesi cam şişelerde, bir diğeri de 5'lik tenekelerde. 5'lik tenekelerde almak daha hesaplı oluyor, ama aldıktan sonra eve getirip, birer adet cam alıp, birer kiloluk 5 tane cam alıp bunları cam şişelere aktarmaları hem zeytinyağını daha sağlıklı bir şekilde koruyor, hem de zeytinyağının bozulmasını engelliyor. Çünkü tenekede hava aldıkça oksijen zeytinyağını bozar. Bozduğu için de zeytinyağının sonuna doğru iyice acılaşır. Zeytinyağı zarar görür” dedi.