Zeytinyağı fiyatlarındaki köpük erimeye devam ediyor

Son zamanlarda fiyatlarda meydana gelen oynamalar zeytinyağı sektörüne de sıçrayarak fiyatların aşırı oynamasına sebep olmuştu. Aşırı derecede fiyatlanan zeytinyağının son dönemde fiyatlarda rahatlama olduğu hatta fiyatlarda oluşan köpüğün ise erimeye başladığı dile getirildi. Sektör temsilcilerinden zeytinyağı üreticisi Yıldız Kalas yapmış olduğu açıklamada, “Fiyatlanmalardaki köpüğün erimeye başladığını gözlemliyoruz. Aşırı fiyatlanmalar sona erdi. Çok önemli sıra dışı bir olay olmadıkça köpüğün erimeye devam etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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