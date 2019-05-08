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Zeytinyağlı kara lahana dolması tarifi! Zeytinyağlı kara lahana dolması nasıl yapılır?

Zeytinyağlı kara lahana dolması tarifi! Zeytinyağlı kara lahana dolması nasıl yapılır?
Zeytinyağlı kara lahana dolması tarifi! Zeytinyağlı kara lahana dolması nasıl yapılır?

Zeytinyağlı kara lahana dolması tarifi burada

Malzemeler :

5 bağ lahana 
1 bardak pirinç 
1 su bardağı zeytinyağı
1 büyük soğan
½ demet maydanoz
1 çorba kaşığı dolusu kimyon
tuz
karabiber
kuş üzümü
çam fıstığı
3-4 adet biber
1 adet domates 

Hazırlanışı:
Lahanaları yapraklarını ayırıp yıkadıktan 15 dakika haşlayın ve üzerine soğuk su gezdirin. Yayvan ve geniş bir teflon tavaya zeytinyağı koyun soğanları rondoda çekilip pembeleşinceye kadar kavurun. Daha sonra doğranmış biberi ilave edin. Yıkanmış pirinçleri de biraz kavrulduktan sonra domates, maydanoz ve baharatları ilave ederek 2 su bardağı su ile birlikte kısık ateşte suyunu çekinceye kadar biraz pişirin. Soğumaya bırakın. Lahanaları dilediğiniz büyüklükte keserek hazırladığınız içle sararak düdüklüye dizip, 1 su bardağı su koyarak pişirin.

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