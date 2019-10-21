Zidane: 'Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz'

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane, maçı iyi hazırlandıklarını aktararak, "Galip gelmeyi çok istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın 3 puan almak istiyoruz. Bu tür ortamlarda çalışmaya alışkınım. Oynayacak daha çok maçımız var hepsini kazanmak istiyoruz. Yarından başlayarak. Her zaman iyi oynamak istiyoruz ama bu olmuyor. Bizim Real Madrid'iz hata yapma lüksümüz yok ama bazen oluyor" dedi.



Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanının bulunması ve takımın başına Jose Mourinho'nun geleceği iddialarının sorulması üzerine Zidane, "Bu tarz haberler beni elbette rahatsız ediyor. Ben her zaman burada kalmak istiyorum. Pozitif olup elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.