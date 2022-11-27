Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi

Dün il genelinde gerçekleşen ve sabaha kadar devam eden kar yağışı Tarihi İpek yolu üzerinde, Gümüşhane-Trabzon karayolunun bin 800 metre rakımındaki Zigana Dağı geçidini beyaza bürüdü.

Yağış nedeniyle bölgedeki çam ağaçları adeta beyaz gelinliğini giyerken Karayolları ekipleri sabaha kadar ulaşımda sorun olmaması için çalıştı.

Derin vadilerin sisle buluştuğu alanda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkaran yağışın ardından bölgeye gelen vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Recep Ergin



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