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Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi

Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi
Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi

Tarih boyunca Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağı geçidi kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi - Tıkla İzle

Dün il genelinde gerçekleşen ve sabaha kadar devam eden kar yağışı Tarihi İpek yolu üzerinde, Gümüşhane-Trabzon karayolunun bin 800 metre rakımındaki Zigana Dağı geçidini beyaza bürüdü.
Yağış nedeniyle bölgedeki çam ağaçları adeta beyaz gelinliğini giyerken Karayolları ekipleri sabaha kadar ulaşımda sorun olmaması için çalıştı.
Derin vadilerin sisle buluştuğu alanda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkaran yağışın ardından bölgeye gelen vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Recep Ergin
 

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