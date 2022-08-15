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Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı

Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı
Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı

Trabzon’un Maçka ilçesinde Zigana Dağı’ndan inişe geçen bir tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı. Alev alan lastikleri fark eden tır sürücüsü tırı dorseden ayırarak yangının büyümesini önledi.

Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 K 11266 plakalı bir tırın Zigana Dağı'ndan inişi sırasında fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri Maçka ilçesi Mataracı mevkiinde bir anda alev aldı. Alevleri fark eden tır sürücüsü tırı dorseden ayırdı. Yoldan geçen araç sürücüleri yanan lastikleri kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken, olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. Yangını itfaiye ekipleri dorsenin tamamını sarmadan söndürürken, yolda bu sırada trafik güçlükle ilerledi.

Ahmet Akbuğa

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