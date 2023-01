Zigana kayak tesisleri kara hasret kaldı

Türkiye'nin en önemli turizm ve kayak merkezlerinden biri olan Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak tesisleri son 35 yılın en yağışsız sezonunu yaşıyor. Türkiye'nin ilk kayak merkezlerinden birisi olma özelliğini taşıyan 2 bin 100 metre rakımdaki merkezde, beklentilerin oldukça altında gerçekleşen kar yağışları nedeniyle kayak tesisinin toprak zemini ortaya çıktı.

Geçen yıllara göre rezervasyon oranında yüzde 50 düşüş meydana gelen tesisin işletmecileri, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti. Kar yağışı olmaması nedeniyle kayak pistinin kapatıldığı merkeze gelen vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

“35 yıldır böyle kuraklık olmadı”

Ocak ayının ortasında Zigana Dağı'nda kar yağışı olmamasının normal olmadığını söyleyen Zigana Kayak Tesisi işletmecisi Abdullah Eroğlu, “Yaklaşık 30-35 yıldır böyle bir kuraklık, hele ki sömestr tatiline yakın görmedik. Karın geç yağdığı zamanlar oldu ama Ocak ayında bu seviyede az bir kar olduğu görülmedi. Bu sadece kış için değil yaz için de kötü sonuçlar doğuracak bir etken. İşimizi doğal olarak kötü etkiliyor. Bundan yaklaşık 1-2 hafta öncesinde kayak sezonunu başlatmıştık ama kar yağışı alamayınca, havalar sıcak gitmeye devam edince şu an kayak pistini kapattık. Gelen insanlarda beklenti düşüklüğü oluyor. 1 hafta önce kayak var dediğimiz misafirler bugün geldiğinde kayak yapamıyor. Şu an kayağı durdurduk. Gördüğünüz gibi şu an pistimizde doğru düzgün kar yok. Kızak pistimiz güzel, rakım farkından dolayı orada biraz karımız var, orada çocuklar eğlenebilir ama kayak severler ve bizim için üzücü bir yıl. Geçen yılki karne tatili dönemini biz yüzde 80-90 doluluk oranıyla kapattık. Karın bu seviyeye düşmesi bizi yüzde 40'lara geriletti. Önümüzdeki 10 gün içerisinde de bir kar beklentisi yok, gelmeyecek gibi duruyor. Bu da karne tatilini biraz zayıf geçireceğimizi gösteriyor. Bu sadece Zigana'da değil şu an ülkemizde olan bir durum. Hiçbir kayak tesisinde doğal karla yapılan bir kayak yok şu anda. Ziyaretçilerimizi sadece kayak için değil, Zigana'nın o işlenmemiş meşhur kuzu etini yemeğe, karın üzerinde bir anı fotoğrafı çekmeye, çocuğuna bir karne hediyesi olsun diye kızakla kaydırmaya da davet ediyoruz. Sadece manzarayı izlemek için bile gelinir buraya. Çünkü burası bu mevsimde çok sıcak ve tişörtle bile dolaşılabilecek bir sıcak var” dedi.

