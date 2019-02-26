Zimmet operasyonunda 3'ü müdür yardımcısı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Cumhuriyet savcılığı koordinesinde, adliyede icra daireleri üzerinden zimmete para geçirmek ve görevi kötüye kullanma suçları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında aralarında 3 icra müdür yardımcısının da bulunduğu 9 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'da adliye içerisindeki operasyonla ilgili dün bir açıklama yapmıştı. Savcılık açıklamasında, "Elazığ Adliyesi icra dairelerinde Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanma iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında K.D., M.Ö., Z.K., isimli icra müdür yardımcıları ve A.D. isimli vakıf şoförü ile A.M., Ç.T., O.G., S.P. ve S.Y. isimli toplam 9 şüpheli 25/02/2019 günü gözaltına alınmış olup, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.

Mehmet Hanifi Şahin

