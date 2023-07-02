Zincirleme kaza TEM Otoyolu Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2'nci viyadük mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

Kaza sebebiyle yolun 2 şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, trafik ekipleri tarafından emniyet şeridi ve sağ şeritten kontrollü olarak yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridine çekildi. Trafiğin 2 şeride düştüğü otoyolun Bolu geçişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazanın yaklaşık 4 kilometre uzağında bulunan Bolu Dağı Tüneli'nde de trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. Sürücüler Abant gişelerinden yönlendirilmeye başlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Enes Özkan



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