Zincirleme kaza ucuz atlatıldı, çarpışma sesini duyan kaçtı

Kaza Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4533 sokaktan Hisar Caddesine çıkmakta olan İrfan Acar'ın kullandığı 07 GZP 68 plakalı ticari araÇ Hisar Caddesinde Eski Hisar istikametine seyir halindeki Mustafa Göktaş'ın kullandığı 07 LGS 70 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kapalı kasa kamyonet, cadde üzerinde park halindeki 07 ANM 368 ve 07 L 2255 plakalı araçlara çarptıktan sonra durabildi.

İşyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, ortalığı toz bulutu kaplarken kimsenin burnunun bile kanamaması büyük şans olarak değerlendirildi. Görüntülerde, kaldırımda bankta oturan bir vatandaşın çarpma sırasında çıkan sesle birlikte banktan fırlaması, çevredeki vatandaşların yardım için koşmaları yer alıyor.

Arif Kaplan

