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Zincirleme kazada araç alev alev yandı

Zincirleme kazada araç alev alev yandı
Zincirleme kazada araç alev alev yandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada araçların biri alev alev yandı.

 Kaza, Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta mevkiinde meydana geldi. 3 araçlı zincirleme trafik kazasında Mesut K. yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı - Ersin Turan
 

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