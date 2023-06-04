Zincirleme kazada araç alev alev yandı

Kaza, Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta mevkiinde meydana geldi. 3 araçlı zincirleme trafik kazasında Mesut K. yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rıdvan Bostancı - Ersin Turan
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