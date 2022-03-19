Zincirleme kazada kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra açıldı

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurduktan sonra orta şeritte kaldı. Otomobile çarpmamak için fren yapan 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobil zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada, 2'si ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 17'si Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırılırken, 14'ünün tedavisi ayakta yapıldı. Kaza sebebiyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılarak kurtarma çalışmaları başlatıldı. Tünel içerisinde bulunan 18 araç çalışma sonunda bulundukları yerden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin tuzla ve küreme çalışmalarının ardından Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Faruk Çidem

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