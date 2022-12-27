Zincirleme uyuşturucu ticaretine polis darbesi

Olay Orhangazi'de İznik Gölü sahilindeki piknik alanında meydana geldi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri durumundan şüphelendiği 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Arama yapılan şahıslardan M.A.'nın (35) üzerinden 11 çıkı uyuşturucu madde ele geçirdi. Savcılığın talimatı ile soruşturmayı genişleten polis ekipleri M.A.'nın aracında ve ikametinde yapılan aramada 430 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız silah ile 3 adet bıçak ele geçirdi.

Musa Öztürk

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