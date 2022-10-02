Zıpkınla balık avlar gibi ızgara şişiyle çöp avladılar, çöpten şiş yaptılar

Belirli günlerde dip temizliği için Konyaaltı Sahili açıklarında dalışlar gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Altı Topluluğu üyeleri, bir dalışlarında denizin dibinde buldukları metal ızgara şişi sonrası ‘Çöp Şiş Projesi'ni başlattı. AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Yard. Doç. Dr. Ferhat Çağıltay önderliğinde dün yine dalış gerçekleştiren gençler, dip temizliğinde onlarca pet şişe, plastik ve kağıt gibi atıkları zıpkınla balık avlar gibi topladı. Gençler, deniz ekosistemine zarar veren çöpleri önce şişlere geçirdi, ardından kıyıya çıkarıp konteynerlere boşalttı.

Suat Metin - Fırat Demir

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