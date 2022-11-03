Zıplaya zıplaya gelen 10 tonluk su tankından böyle kurtuldu

Bodrum-Turgutreis karayolu üzerinde 10 tonluk su tankı taşıyan kamyonetin viraja hızlı girmesiyle birlikte, dev tank kamyonetin kasasından fırlayarak zıplaya zıplaya karşı şeride geçti. Seyir halinde olan bir otomobilin üzerine doğru gelen su tankını gören, otomobil sürücüsü Alpay Kars'ın son anda yaptığı manevra hayatını kurtardı. Su tankından son anda kurtulan Kars olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Su tankının kamyonetten düştüğü anlar ve karşı şeritteki aracın kıl payı kurtulması ise araç kamerasına yansıdı.

Eren Ayhan



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