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Zıplaya zıplaya gelen 10 tonluk su tankından böyle kurtuldu

Zıplaya zıplaya gelen 10 tonluk su tankından böyle kurtuldu
Zıplaya zıplaya gelen 10 tonluk su tankından böyle kurtuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinden kamyonetin arkasında bulunan 10 tonluk su tankı virajda düşerek karşı şeritte geçti. Seyir halinde olan otomobilin üzerine zıplaya zıplaya gelen su tankını gören araç sürücüsü son anda yaptığı manevrayla ölümden döndü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Zıplaya zıplaya gelen 10 tonluk su tankından böyle kurtuldu - Tıkla İzle

Bodrum-Turgutreis karayolu üzerinde 10 tonluk su tankı taşıyan kamyonetin viraja hızlı girmesiyle birlikte, dev tank kamyonetin kasasından fırlayarak zıplaya zıplaya karşı şeride geçti. Seyir halinde olan bir otomobilin üzerine doğru gelen su tankını gören, otomobil sürücüsü Alpay Kars'ın son anda yaptığı manevra hayatını kurtardı. Su tankından son anda kurtulan Kars olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Su tankının kamyonetten düştüğü anlar ve karşı şeritteki aracın kıl payı kurtulması ise araç kamerasına yansıdı.

Eren Ayhan
 

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