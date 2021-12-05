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Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi

Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi
Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi

Meksika’da zipline yapan bir kişi, fren sisteminin arızalanması sonucu halatın bağlı olduğu direğe çarparak feci şekilde can verdi.

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki El Chiflon isimli parkta bulunan 400 metrelik zipline hattına binen 30 yaşındaki adam, fren sisteminin arızalanması sonucu duramayarak halatın bağlı olduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden ve tamamen hareketsiz kalan genç adama, ilk müdahaleyi parktaki ziyaretçiler ve park çalışanları yaparken, parkta sağlık merkezi bulunmaması nedeniyle talihsiz adam en yakın sağlık kuruluşuna yaklaşık bir saat sonra ulaştırılabildi. Hastaneye ulaşıldığında ise genç adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saim Sevinç

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