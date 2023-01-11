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Ziraat Bankkart set vermedi

Ziraat Bankkart set vermedi
Ziraat Bankkart set vermedi

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında evinde Almanya’nın SWD Powervolleys Düren takımını 27-25, 25-21, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki altıncı maçında 25 Ocak Çarşamba günü Slovenya'nın ACH Volley Ljubljana takımını konuk edecek.

Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Roy Goren, Michail (İsrail), Koutsoulas (Yunanistan)
Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Wouter Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Bennie Tuinstra, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar (L) Murat Tokgöz, Oğulcan Yatgin)
SWD Powervolleys Duren: Luuc Van Der, Marcin, Ernastawicz, Christia Tobias Brand, Michael Andrei, Sebastian Gevert, Falkenbach Kocian (Ivan Batanov (L) Filip John, Erik Röhrs)
Setler: 27-25, 25-21, 25-13
Süre: 1 saat 28 dakika

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