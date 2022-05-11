Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve skor avantajıyla finale adını yazdırdı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu sahada galibiyet pozu verdi. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a turu getiren golü 88'de Hakan Arslan attı. Kupada adını finale yazdıran Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Alanyaspor maçının ardından sahada galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kayode topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

13. dakikada Efecan'ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı ortada ceza sahası içerisindeki Eduardo'nun şutu üstten auta çıktı.

21. dakikada Juanfran'ın topu ceza sahası içerisindeki Eduardo'ya gönderdi. Apindangonye erken davranarak Eduardo'nun önüne düşen topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

43. dakikada ceza sahası içinde Juanfran'ın şutunda Ali Şaşal topu kornere çeldi.

52. dakikada Gradel'in ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef alan şutunda top az farkla auta çıktı.

53. dakikada Eduardo'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

78. dakikada Oğuz'un sol kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazından Diedhiou kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

88. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode'nin kafayla indirdiği topu Hakan filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral

DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangonye, Caner, Ahmet Uğur, Ulvestad (Cofie dk. 90+9 ?), Hakan, Erdoğan (Sefa dk. 90+7 ?), Fajr (Goutas dk. 90+3 ?), Gradel, Yatabare (Konate dk. 90+3 ?)

Yedekler: Muammer, Felix, Camara, Kerem, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Furkan (Tayfur dk. 60 ?, Oğuz dk. 71), Milinovic (Awazeim dk. 69), Juanfran, Borja, Fer, Novais, Efecan, Emre, Candeias (Efkan dk. 89 ?), Eduardo (Diedhiou dk. 72)

Yedekler: Yusuf, Musa, Ahmet, Umut, Fatih

Teknik Direktör: Felipe Mateos

Goller: Hakan (dk. 88) (DG Sivasspor), Diedhiou (dk. 78) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Ulvestad, Ahmet, Hakan (DG Sivasspor), Furkan, Candeias, Novais (Aytemiz Alanyaspor)

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan