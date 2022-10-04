Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılış konuşmasını yaptığı kura çekimi; 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Müslüm Özmen: "Cumhuriyetimizin 100. Yılının tribünlerde şölen havasında geçmesi lazım"

Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, yaptığı konuşmada, "Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Eleme Turu kura çekiminde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası gerçekten bizim çok önem verdiğimiz, sosyal açıdan baktığımızda da inanılmaz önemli misyonu olan bir turnuva. Ayrı liglerde, farklı şehirlerde mücadele ediyoruz ama Ziraat Türkiye Kupası herkesi birleştiren, bütün takımları, üyeleri bir araya getiren çok önemli bir organizasyon. Bu yıl Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. Yılı. Bu bakımdan çok çok mutluyuz, gururluyuz. Bu gururla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının dolu tribünler eşliğinde, şölen havasında geçmesi lazım. Cumhuriyetimizin 100. yılını her maçta her yerde coşkuyla kutlamamız lazım. İnşallah bunları göreceğiz" ifadelerini kullandı.

1. Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya da, "Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nı bir bayram gibi görüyorum. Büyükler, küçükler, uzaktakiler, yakındakiler hep bir araya geliyorlar. Çok güzel selamlar aldık, tüm Anadolu'ya da selam olsun. İnşallah sakatlıkların olmadığı, güzel maçların oynandığı, keyif dolu bir turnuva olur. Tüm turlarda takımlarımıza başarılar dilerim" diye konuştu.

2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ise, "Kura çekimi tüm takımlara hayırlı olsun. Bu turda 5 ligden takımlar temsil ediliyor. Futbol Federasyonu'nun 2. ve 3. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak inşallah alt liglerden takımlarımız devam eder ve bir takımımız finale çıkar diyorum. Allah kaza ve sakatlık vermesin" şeklinde konuştu.

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