Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalar yarın, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü 7 karşılaşma ile tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Galatasaray, yarın evinde saat 21.00'de Ofspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise çarşamba günü yine aynı saatte Serik Belediyespor'u konuk edecek.
8 Kasım Salı
- 13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
- 14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor
- 14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor
- 15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor
- 17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler
- 19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor
- 21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor
9 Kasım Çarşamba
- 13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
- 13.00 Giresunspor-Ankaraspor
- 13.00 Ümraniyespor-Efeler 09
- 14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK
- 14.00 Altınordu-Bodrumspor
- 14.00 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
- 14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
- 14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
- 14.00 Eyüpspor-Düzcespor
- 15.00 Samsunspor-Adanaspor
- 17.00 FTA Antalyaspor-Pendikspor
- 19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
- 21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor
10 Kasım Perşembe
- 13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
- 14.00 Tuzlaspor-Isparta 32
- 14.00 Göztepe-Bucaspor 1928
- 15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor
- 17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
- 19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol
- 21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor
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