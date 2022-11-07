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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalar yarın, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü 7 karşılaşma ile tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Galatasaray, yarın evinde saat 21.00'de Ofspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise çarşamba günü yine aynı saatte Serik Belediyespor'u konuk edecek.

8 Kasım Salı

  • 13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
  • 14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor
  • 14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor
  • 15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor
  • 17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler
  • 19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor
  • 21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor

9 Kasım Çarşamba

  • 13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
  • 13.00 Giresunspor-Ankaraspor
  • 13.00 Ümraniyespor-Efeler 09
  • 14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK
  • 14.00 Altınordu-Bodrumspor
  • 14.00 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
  • 14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
  • 14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
  • 14.00 Eyüpspor-Düzcespor
  • 15.00 Samsunspor-Adanaspor
  • 17.00 FTA Antalyaspor-Pendikspor
  • 19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
  • 21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor

10 Kasım Perşembe

  • 13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
  • 14.00 Tuzlaspor-Isparta 32
  • 14.00 Göztepe-Bucaspor 1928
  • 15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor
  • 17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
  • 19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol
  • 21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor

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