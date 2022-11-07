Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları yarın, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 4. Eleme Turu mücadelelerini yönetecek hakemler de açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu programı ve hakemleri şöyle:
8 Kasım Salı
- 13.00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon FK: Alper Akarsu
- 14.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere
- 14.00 Yeni Malatyaspor - Uşakspor: İlker Yasin Avcı
- 15.00 Corendon Alanyaspor - Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu
- 17.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç
- 19.00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor: Emre Kargın
- 21.00 Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın
9 Kasım Çarşamba
- 13.00 Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor: Ayberk Demirbaş
- 13.00 Giresunspor - Ankaraspor: Yiğit Arslan
- 13.00 Ümraniyespor - Efeler 09: Burak Pakkan
- 14.00 Manisa FK - 23 Elazığ FK: Demokrat Özgür Güneş
- 14.00 Altınordu - Bodrumspor: Ozan Ergün
- 14.00 Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor: Feridun Daldaş
- 14.00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu: Erdem Mertoğlu
- 14.00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare: Safa Yılmaz
- 14.00 Eyüpspor - Düzcespor: Lütfullah Aslan
- 15.00 Samsunspor - Adanaspor: Onur Özütoprak
- 17.00 FTA Antalyaspor - Pendikspor: Oğuzhan Aksu
- 19.00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 21.00 Beşiktaş - Serik Belediyespor: Turgut Doman
10 Kasım Perşembe
- 13.00 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor: Murat Erdoğan
- 14.00 Tuzlaspor - Isparta 32: Süleyman Bahadır
- 14.00 Göztepe - Bucaspor 1928: Gürcan Hasova
- 15.00 Çaykur Rizespor - Kırklarelispor: Burak Olcar
- 17.00 Denizlispor - Şanlıurfaspor: Ali Yılmaz
- 19.00 Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol: Burak Şeker
- 21.00 Kayserispor - Sivas Belediyespor: Yasin Kol
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