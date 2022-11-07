Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları yarın, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 4. Eleme Turu mücadelelerini yönetecek hakemler de açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu programı ve hakemleri şöyle:

8 Kasım Salı

13.00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon FK: Alper Akarsu

14.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere

14.00 Yeni Malatyaspor - Uşakspor: İlker Yasin Avcı

15.00 Corendon Alanyaspor - Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu

17.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor: Emre Kargın

21.00 Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın

9 Kasım Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor: Ayberk Demirbaş

13.00 Giresunspor - Ankaraspor: Yiğit Arslan

13.00 Ümraniyespor - Efeler 09: Burak Pakkan

14.00 Manisa FK - 23 Elazığ FK: Demokrat Özgür Güneş

14.00 Altınordu - Bodrumspor: Ozan Ergün

14.00 Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor: Feridun Daldaş

14.00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu: Erdem Mertoğlu

14.00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare: Safa Yılmaz

14.00 Eyüpspor - Düzcespor: Lütfullah Aslan

15.00 Samsunspor - Adanaspor: Onur Özütoprak

17.00 FTA Antalyaspor - Pendikspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.00 Beşiktaş - Serik Belediyespor: Turgut Doman

10 Kasım Perşembe

13.00 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor: Murat Erdoğan

14.00 Tuzlaspor - Isparta 32: Süleyman Bahadır

14.00 Göztepe - Bucaspor 1928: Gürcan Hasova

15.00 Çaykur Rizespor - Kırklarelispor: Burak Olcar

17.00 Denizlispor - Şanlıurfaspor: Ali Yılmaz

19.00 Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol: Burak Şeker

21.00 Kayserispor - Sivas Belediyespor: Yasin Kol

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