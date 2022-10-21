Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Kurada Spor Toto Süper Lig'den Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Giresunspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Kayserispor yer aldı.
Mehmet Büyükekşi: "Türkiye Kupası'na çok değer veriyoruz"
Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "3. tur sonunda üst tura çıkan takımları tebrik ediyorum. 4. turdan başlayacak takımlara da başarılar dilerim. Türkiye Kupası'na çok değer veriyoruz. Futbolumuzun önemli marka değerlerinden biri. En alt ligden ve üst ligden takımların mücadele etmesinde bu turnuva önemli misyonu sağlıyor. Türkiye Kupası, futbol bayramı. Sürpriz sonuçların alınabildiği bir turnuva. Futbolumuzun en değerli şampiyonluklarından birini almak için mücadele edildiği bir turnuva. TFF olarak tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye Kupası'nın değerini ileriye taşımak istiyoruz. Dünyada da izlenebilecek bir turnuva olması için elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:
Alanyaspor - Sakaryaspor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Gaziantep Futbol Kulübü - Belediye Kütahyaspor
Giresunspor - Ankaraspor
MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor
Göztepe - Bucaspor 1928
Samsunspor - Adanaspor
Antalspor - Penkdikspor
Ümraniyespor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Manisa Futbol Kulübü - 23 Elazığ Futbol Kulübü
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Altınordu - Bodrumspor
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Boluspor - Tarsus İdman Yurdu
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor
Kasımpaşa - 1461 Trabzon Futbol Kulübü
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Erzurumspor Futbol Kulübü - Esenler Erokspor
Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar
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