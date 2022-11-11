Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak. Bu tura, 4. eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları da katıldı.
Süper Lig'den 18 takım
Kurada Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray, Adana Demirspor, Kayserispor, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Giresunspor, Sivasspor Ümraniyespor ile İstanbulspor yer aldı.
Mehmet Büyükekşi: "Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından birisidir"
Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İlk 4 tur sonunda rakiplerini geçerek bir üst tura kalan bütün takımları tebrik ediyorum. 5. turdan başlayacak takımlara da başarılar diliyorum. Tüm Türkiye'yi kucaklayan Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından birisidir. Futbolseverler geride kalan 4 turda bol gollü, zevkli mücadeleler izledi. Kupanın 5. turunda mücadele edecek 32 takımımızın da aynı çekişmeli, güzellikte maçlar ortaya koymasını temenni ediyorum. En büyük dileğimiz Fair-Play. Hak edenin kazanacağı karşılaşmaları olmasını diliyorum" diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:
Kasımpaşa - Ümraniyespor
Medipol Başakşehir - Göztepe
Beşiktaş - Şanlıurfaspor
Konyaspor - Bodrumspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük - Uşakspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Giresunspor - Karacabey Belediyespor
Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Manisa Futbol Kulübü
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Gaziantep FK - Boluspor
Sivasspor - Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü - Tuzlaspor
Trabzonspor - Samsunspor
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü
Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
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