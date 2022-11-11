Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak. Bu tura, 4. eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları da katıldı.

Süper Lig'den 18 takım

Kurada Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray, Adana Demirspor, Kayserispor, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Giresunspor, Sivasspor Ümraniyespor ile İstanbulspor yer aldı.

Mehmet Büyükekşi: "Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından birisidir"

Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İlk 4 tur sonunda rakiplerini geçerek bir üst tura kalan bütün takımları tebrik ediyorum. 5. turdan başlayacak takımlara da başarılar diliyorum. Tüm Türkiye'yi kucaklayan Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından birisidir. Futbolseverler geride kalan 4 turda bol gollü, zevkli mücadeleler izledi. Kupanın 5. turunda mücadele edecek 32 takımımızın da aynı çekişmeli, güzellikte maçlar ortaya koymasını temenni ediyorum. En büyük dileğimiz Fair-Play. Hak edenin kazanacağı karşılaşmaları olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Medipol Başakşehir - Göztepe

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Konyaspor - Bodrumspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük - Uşakspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Giresunspor - Karacabey Belediyespor

Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Manisa Futbol Kulübü

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Gaziantep FK - Boluspor

Sivasspor - Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü - Tuzlaspor

Trabzonspor - Samsunspor

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu



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