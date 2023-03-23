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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programını açıkladı. Buna göre çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Gaziantep FK'nın deprem felaketi sonrası ligden çekilmesi nedeniyle Gaziantep FK - DG Sivasspor mücadelesi oynanmayacak ve Sivas temsilcisi hükmen galip (3-0) sayılacak. Yarı final birinci maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak olup, rövanş müsabakaları ve final karşılaşmasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı şu şekilde:

4 Nisan Salı

20.30 Ankaragücü - Trabzonspor

5 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir

6 Nisan Perşembe

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor

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