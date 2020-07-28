Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahne Sörloth ile Cisse'nin

58. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Bordo-mavililer söz konusu maçta 10 yıllık kupa hasretine son vermek isterken, Alanyaspor ise ilk kez kupayı müzesine getirmek için mücadele edecek. Ligin en golcü isimleri ise bu maçta takımları adına ter dökecek. Bir tarafta Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth, diğer tarafta ise Sörloth'un en yakın takipçisi Papiss Cisse takımlarının en büyük kozları olacak.

Sörloth, Alanyaspor kalesini sarsmak istiyor

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında bu sezon oynanan maçlarda bordo-mavililerin golcüsü Alexander Sörloth gol atma başarası gösteremedi. Norveçli oyuncu Süper Lig'de gol atamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor'un kalesini bu kez Ziraat Türkiye Kupası'ndan oynanacak olan final maçında sarsmak için mücadele edecek.

Cisse Trabzonspor'a 3 gol attı

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ise Trabzonspor'a karşı forma giydiği 4 maçta 3 gol atma başarası gösterdi. İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Alanya'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Gökmen Şahin