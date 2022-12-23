Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre, 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.

Öte yandan bu turdan itibaren VAR sistemi de uygulanmaya başlayacak

"Tüm futbolseverleri kalan turlarda tribünleri doldurmaya ve takımlarını desteklemeye çağırıyorum"

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Büyükekşi, "İlk 5 tur sonunda rakiplerini eleyerek üst tura çıkan takımları tebrik ediyorum. Bu turda tüm takımlara da başarılar diliyorum. TFF olarak bizim için en önemli konu insan sağlığı. Herkesin sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Bu anlamda çarşamba günü Karagümrük ile Uşakspor arasında oynanan maçta rahatsızlık yaşayan 4. hakemimiz Cansu Tiryaki'ye geçmiş olsun diyorum. Hakemimizin rahatsızlanması sonucu maçı durduran hakemimiz Cihan Aydın'ı da tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'nda alt liglerdeki taraftarlar, oyuncular diğer liglerdeki oyuncu ve taraftarlar beraber oluyorlar. Hedefimiz kadınların, çocukların maçları beraber izleyerek seyirci sayımızın artması. Türkiye Kupası da buna hizmet ediyor. 2022'nin son günlerindeyiz, 2023 yılına gireceğiz önümüzdeki hafta. O yüzden Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönemi.

Böyle bir yılda Türkiye Kupası ayrı anlam taşıyor. Bunun çok büyük motivasyon olması lazım. Ziraat Türkiye Kupası'nı alan takım da UEFA'da ülkemizi temsil ediyor. Hem maddi hem manevi kazanımlar sağlıyor. Binlerce taraftarın tribünden, milyonlarca taraftarın ekran başından takip ettiği son 16 turunun Fair-Play ruhuyla güzel anlara sahne olmasını diliyorum. Tüm futbolseverleri kalan turlarda tribünleri doldurmaya ve takımlarını desteklemeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler şöyle:

Corendon Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep FK - Konyaspor

DG Sivasspor - Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor - Trabzonspor

Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

FTA Antalyaspor - Kayserispor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü - Beşiktaş

Uygar Aydın - Bora Akyol - Samet Yalçın





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