Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 Şubat Salı, 9 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarının programı şu şekilde:

8 Şubat Salı

14.30 Kasımpaşa- Gaziantep Futbol Kulübü

17.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor

9 Şubat Çarşamba

13.30 Bandırmaspor - Sivasspor

17.30 Hatayspor - Antalyaspor

20.30 Denizlispor - Trabzonspor

10 Şubat Perşembe

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş - Göztepe