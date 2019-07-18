İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası, 2019-2020 sezonunda 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. Final ise 21 Mayıs 2020'de oynanacak.

2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı. Planlamaya göre turnuva 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. 5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalar, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final ile sona erecek. 

2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri şöyle:

1. Eleme Turu: 27-28-29 Ağustos 2019
2. Eleme Turu: 10-11-12 Eylül 2019
3. Eleme Turu 24-25-26 Eylül 2019
4. Eleme Turu 29-30-31 Ekim 2019
5. Eleme Turu 1. Maçlar: 3-4-5 Aralık 2019
5. Eleme turu 2. maçlar 17-18-19 Aralık 2019
Son 16 turu 1. maçlar: 14-15-16 Ocak 2020
Son 16 turu 2. maçları: 21-22-23 Ocak 2020
Çeyrek Final 1. maçlar: 4-5-6 Şubat 2020
Çeyrek Final 2. maçlar: 11-12-13 Şubat 2020
Yarı Final 1. maçlar: 3-4 veya 5 Mart 2020
Yarı Final 2. maçlar 21-22 veya 23 Nisan 2020
Final: 21 Mayıs 2020  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.