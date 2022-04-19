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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Kayserispor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Kayserispor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Kayserispor: 0

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor, rövanş maçı öncesi avantaj elde etmiş oldu.

Maçtan Dakikalar 

57. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasında Kouassi'nin kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı.
58. dakikada Emrah Başsan'ın vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağa kaleci Uğurcan Çakır müdahale etti. Sonrasında savunma tehlikeli uzaklaştırdı.

77. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içinden yaptığı ortada Cornelius'un kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı.
87. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine gönderdiği topu kale sahası önünde göğüsüyle önüne alan Cornelius, meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

90. dakikada Cardoso'nun sağ taraftan ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Vitor Hugo, Ahmetcah Kaplan (Dorukhan dk. 66), Puchacz, Siopis (Koita dk. 83 ?), Bakasetas (Hamsik dk. 71), Abdulkadir Ömür (Berat dk. 83 ?), Visca, Kouassi (Nwakaeme dk. 66), Cornelius

Yedekler: Erce, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Denswill, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Emrah (Mustafa Pektemek dk. 77), Kemen (İbrahim Akdağ dk. 67), Attamah (İlhan Parlak dk. 90 ?), Thiam, Gavranovic (Cardoso dk. 76)

Yedekler: Bilal, Emre Demir, Uğur Demirok, Mane, Ramazan, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Cornelius (dk. 87) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Michel Kemen, İbrahim Akdağ, Thiam, Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Bakasetas, Puchacz, Siopis, Hamsık (Trabzonspor)

Gökmen Şahin - Ozan Köse
 

71'Bakasetas yerini Hamsik'e bıraktı.
71'Bakasetas yerini Hamsik'e bıraktı.

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