Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Kayserispor: 0

Maçtan Dakikalar
57. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasında Kouassi'nin kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı.
58. dakikada Emrah Başsan'ın vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağa kaleci Uğurcan Çakır müdahale etti. Sonrasında savunma tehlikeli uzaklaştırdı.
77. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içinden yaptığı ortada Cornelius'un kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı.
87. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine gönderdiği topu kale sahası önünde göğüsüyle önüne alan Cornelius, meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağalarla buluşturdu. 1-0
90. dakikada Cardoso'nun sağ taraftan ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Vitor Hugo, Ahmetcah Kaplan (Dorukhan dk. 66), Puchacz, Siopis (Koita dk. 83 ?), Bakasetas (Hamsik dk. 71), Abdulkadir Ömür (Berat dk. 83 ?), Visca, Kouassi (Nwakaeme dk. 66), Cornelius
Yedekler: Erce, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Denswill, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Emrah (Mustafa Pektemek dk. 77), Kemen (İbrahim Akdağ dk. 67), Attamah (İlhan Parlak dk. 90 ?), Thiam, Gavranovic (Cardoso dk. 76)
Yedekler: Bilal, Emre Demir, Uğur Demirok, Mane, Ramazan, Bertolacci
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Cornelius (dk. 87) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Michel Kemen, İbrahim Akdağ, Thiam, Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Bakasetas, Puchacz, Siopis, Hamsık (Trabzonspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse