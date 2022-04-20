Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Sivasspor avantajı son dakikada kaptı

Maçtan dakikalar

6. dakikada kaleci Ali Şaşal'ın hatasında Alanyaspor, ceza sahası içinde çift vuruş kazandı. Umut Güneş'in pasında Emre Akbaba topu filelerle buluşturdu. 1-0

12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattaan Novais'in kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak kontrol etti

32. dakikada Fajr'ın sağ köşeden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada sol çizgi üzerinden ceza sahası içine giren Borja'nın pası Sivassporlu Aapindangoye çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Vural son anda kurtardı.

57. dakikada sağ kanattan son çizgiden ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın pasında Eduardo'nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural parmak ucuyla kornere çeldi.

59. dakikada Yatabare, Emre Akbaba'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Yatabare kartın ardından hakeme yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada sağ taraftan Efecan Karaca'nın köşe atışında ceza sahası içinde Awaziem'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Juanfran'ın ortasında defanstan dönen topa Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen direğe çarparak kornere çıktı.

90+2. dakikada orta sahada başlayan Sivasspor kontratağında ceza sahası yayına kadar sokulan Faycal'ın pasında geriden gelen Atakan Kesgin ceza yayından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır (Awaziem dk. 68), Borja, Novais, Efecan (Eren Yardımcı dk. 84 ?), Umut Güneş (Efkan Bekiroğlu), Emre Akbaba, Tayfur Bingöl (Candeias dk. 68), Eduardo (Oğuz Aydın dk. 77)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Mevlja

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Aapindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad (Cofie dk. 85 ?), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Atakan Kesgin dk. 79), Gradel (Moussa dk. 90 ?), Yatabare

Yedekler: Muammer Yıldırım, Goutas, Sefa Yılmaz, Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Emre Akbaba (dk. 6) (Alanyaspor), Yatabare (dk. 32) Atakan Kesgin (dk. 90+2) (Sivasspor)

Kırmızı kartlar: Yatabare (dk. 59) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Furkan Bayır (Alanyaspor), Ulvestad, Gradel, Atakan Kesgin (Sivasspor)