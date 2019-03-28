Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk karşılaşmaları 2 ve 3 Nisan, rövanş maçları ise 24 ve 25 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ümraniyespor - Akhisarspor müsabakasının oynanacağı stadyum daha sonra açıklanacak.
Yarı Final karşılaşmaları programı şöyle:
1. Maçlar
2 Nisan Salı
20.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatayspor (Türk Telekom Stadyumu)
3 Nisan Çarşamba
20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor
2. Maçlar
24 Nisan Çarşamba
20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar Stadyumu)
25 Nisan Perşembe
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Yeni Malatya Stadyumu)