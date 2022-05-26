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Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası final maşında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

KAYSERİSPOR 1-0 SİVASSPOR

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

5' Sağdan Fajr'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Ulvestad'ın kafasında savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

12' Maçta tempo oldukça düşük. Karşılaşma orta saha mücadelesiyle geçiliyor.+

22' Sivasspor penaltı bekledi! Fajr'in ceza sahasının hemen önünden yaptığı vuruşta top savunmadan geri döndü. Fajr rakibin topu elle kestiği gerekçesiyle penaltı beklediği ama hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

33' Kayserispor'da Ramazan Civelek'in ceza yayından sert şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Ramazan Civelek
 

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İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek, Mame Thiam

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

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