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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile yarın karşılaşacak. Beşiktaş ise çarşamba günü Ankaragücü'nün konuğu olacak. Turun son karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Rizespor'u ağırlayacak.
Tek maç usulüne göre yapılacak mücadelelerin kazananları adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada son 16 turu maç takvimi şu şekilde:

Yarın

14.30 Sivasspor - Karacabey Belediyespor
17.30 Antalyaspor - Kayserispor
20.30 Alanyaspor - Galatasaray

18 Ocak Çarşamba

14.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir
17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
20.30 Ümraniyespor - Trabzonspor

19 Ocak Perşembe

17.30 Gaziantep FK - Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

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