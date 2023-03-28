Zirai don Adana'yı teğet geçebilir

Adana'da 2022 yılının Mart ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle zirai don meydana gelmişti. Bu yıl ise hava sıcaklığı zirai faaliyetler için elverişli geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Adana'da Perşembe günü hava sıcaklığının 2 derece kadar düşecek olması üreticileri endişelendirdi.

Çiftçileri rahatlatan açıklama Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir'den geldi. İhlas Haber Ajansına konuşan İncefikir, ”Bana göre kendi yorumlarıma göre çok önemli bir şey olmayacak. Zaten olsa bile kısa vadeli bir günlük olumsuz bir havadan bugüne kadar gelmiş ağaçların çok da olumsuz etkilenmeyeceğini, önümüzdeki haftalarda mevsiminin çok anormal olumsuz olmaması halinde çok iyi bir dönemin, iyi bir yılın olacağını tahmin ediyorum” dedi.

“Narenciye ağaçlarının kısa donlardan etkileneceğini tahmin etmiyorum”

Bugüne kadar mevsimsel herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını ifade eden İncefikir, ”Kısmi, kıssa bir don söz konusu olabilir. Ama geçen yıl Mart ortasında eksi yedileri bulan don oldu. Buda ağaçlarda çok ciddi bir deformasyona, Mart ayında olmasından dolayı da tam çiçekte olmasında dolayı ağaçlardaki o döllenmiş çiçekleri yaktı. Bu yıl böyle şeyler olmadı. Mevsimin en iyi dönemindeyiz, ağacalar oldukça iyi. Bu yılın rekoltesi geçen yıla göre yüzde 100 fazla olacağına inanıyorum. Geçen yıl Mart ortasında olan eksi 7, önümüzdeki birkaç içinde olsa bile bu denli olmayacağını kısa vadeli bir günlük tahmin ediyorum. Onun da eksi yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Bu sebeple ağaçların da böyle kısa donlardan etkileneceğini tahmin etmiyorum” ifadelerine yer verdi.

“2023 Narenci rekoltesi geçen seneden daha fazla olacak”

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir,” 2023 narenciye rekoltesi çok iyi olacağına geçen yıldan neredeyse daha fazla olacağına inanıyorum. 2023 rekoltesi narenciyede şu güne kadar oldukça iyi gitti. Perşembe günü kısa vadeli bir hava soğuması söz konusu. Onu atlatıp mevsim normallerinde giderse dediğim gibi çok iyi bir rekolte anlamında bir dönem bir yıl bekliyoruz” dedi.

Süleyman Cenk İdaye

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