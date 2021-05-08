Zirvede işler karıştı!

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 78'e yükseltti ve lider siyah-beyazlılarla puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanından 3 puan almasıyla Cimbom üçüncü sırada kaldı. Aslan gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İşte 40.hafta sonunda ligde oluşan durumu ve son iki haftada kalan maçlar...
Beşiktaş'ın kalan maçları (81 puan)
Beşiktaş - Karagümrük
Göztepe - Beşiktaş
Galatasaray'ın kalan maçları (78 puan)
Denizlispor - Galatasaray
Galatasaray - Yeni Malatya
Fenerbahçe'nin kalan maçları (77 puan)
Fenerbahçe - Sivasspor
Kayserispor - Fenerbahçe
40.HAFTA SONUCUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU