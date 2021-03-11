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Zirveden adrenalin dolu inişini kask kamerasıyla görüntüledi

Zirveden adrenalin dolu inişini kask kamerasıyla görüntüledi
Zirveden adrenalin dolu inişini kask kamerasıyla görüntüledi

Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken bu kez bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Zirveden bisikletleriyle iniş yapan adrenalin tutkunları yürekleri ağza getirdi.

Zirveden adrenalin dolu inişini kask kamerasıyla görüntüledi - Tıkla İzle

Erzurum'da bulunan Türkiye'nin en büyük pistlerine sahip Palandöken her yıl olduğu gibi bu yıl da hem kayak severleri hem adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Adrenalin severler kayak yapmalarının yanı sıra 3 bin 200 rakımdan bisikletleriyle parkurları geçerek unutulmayacak anlar yaşıyorlar.
Bodrum'dan gelen lise son öğrencisi bisiklet tutkunu Ege Ürer isimli genç ise zirveden indiği o heyecan dolu anları kask kamerasıyla görüntüledi. Gencin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler çok fazla ilgi gördü. Bisikletiyle yüksek rakımdan korkusuzca inen Ürer'in soğukkanlı halleri ise dikkat çekti. Ürer'in zorlu parkurda atlayışları izleyiciler tarafından tam puan aldı.

Sefa Tetik
 

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