Zirvenin yeni sahibi Bucaspor 1928

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 1461 Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan sarı-lacivertliler, ligde 5 maçtır arka arkaya kazanmaya devam ediyor. Bu seriyi devam ettirmek isteyen Cüneyt Dumlupınar ve öğrencileri, Adıyaman FK müsabakasını da hatasız geçmek istiyor. İzmir ekibinin bu karşılaşmada da en büyük gol silahları 9 golü bulunan Erhan Çelenk ve 4 gole imza atan Berke Bıyık olacak.

Hasan İnce



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