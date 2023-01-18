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Zirvesi karla kaplanan dağda gezinen dağ keçileri havadan görüntülendi

Zirvesi karla kaplanan dağda gezinen dağ keçileri havadan görüntülendi
Zirvesi karla kaplanan dağda gezinen dağ keçileri havadan görüntülendi

Erzincan’da zirvesi karla kaplanan 3 bin rakımlı dağda sürüler halinde gezinip yiyecek arayan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri dron kamerayla havadan görüntülendi.

Zirvesi karla kaplanan dağda gezinen dağ keçileri havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, Erzincan'ın dağlarına renk katıyor. Yüksek kesimlere yağan karla birlikte zirve noktaları beyaza bürünen dağlarda gezinen dağ keçileri, Mert Yılmaz ve arkadaşı Umut Yıldız tarafından havadan kayıt altına alındı. Karlı arazide zaman zaman erkek dağ keçilerinin liderlik için birbirlerine güç gösterisinde bulundukları gözlenirken diğer dağ keçilerinin de sürü liderini takip ettikleri dron kameraya yansıdı

Ahmet Akbuğa
 

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