Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy Kalamış'ta geçtiğimiz Pazartesi akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile daha öncesince aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürülürken 5 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede gözaltına alındığı ileri sürüldü. Polis, olaya karıştığı tespit edilen ve firar eden 2 kişinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

90'lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayetlerde adı geçen eski özel hareket polisi Ziya Bandırmalıoğlu, ayrıca Susurluk Davası'nda adı geçiyordu.

Silahlı kavga kamerada

Ziya Bandırmalıoğlu ile Ziya Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde masadan kalkan kişiler ile masada oturan kişiler arasında bir anda silahlı kavga çıkıyor. Şahıslar birbirlerine kurşun yağdırıyor.