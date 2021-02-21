Ziya Selçuk: ' Biz salgın döneminde kararları eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz” diyen Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

“Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve anaokullarımız yüze yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.”

Utku Şimşek

